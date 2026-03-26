Zuid-Afrika: uitnodiging voor G7-top ingetrokken onder druk VS

PRETORIA (ANP/AFP) - De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zegt dat de uitnodiging voor zijn land voor een bijeenkomst van de G7 in juni is ingetrokken. Volgens hem heeft gastland Frankrijk die beslissing genomen onder Amerikaanse druk.

"Ons is verteld dat de Amerikanen dreigden de G7 te boycotten als Zuid-Afrika zou worden uitgenodigd", zei Ramaphosa. Donderdag en vrijdag zijn de buitenlandministers van de G7 bijeen, maar over drie maanden komen de leiders van de economische grootmachten samen in het Franse Évian-les-Bains.

Het Élysée zei eerder op de dag dat naast de permanente leden van de G7 ook de leiders van India, Zuid-Korea, Brazilië en Kenia uitgenodigd zijn in juni. Zuid-Afrika zit daar dus niet bij.

De Amerikaanse regering ligt sinds het aantreden van president Donald Trump regelmatig overhoop met Zuid-Afrika. Trump heeft Zuid-Afrika beschuldigd van genocide op de witte bevolking. Ramaphosa spreekt van nepnieuws en noemde het Amerikaanse asielbeleid racistisch.