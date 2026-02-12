Oud-olympisch kampioenen Bergsma en Bloemen tegen elkaar op 10 km

MILAAN (ANP) - Schaatsers Jorrit Bergsma en Ted-Jan Bloemen zijn bij de Olympische Spelen in Milaan aan elkaar gekoppeld op de 10 kilometer. De twee routiniers van 40 en 39 jaar wonnen allebei olympisch goud op de langste afstand, Bergsma in 2014 in Sotsji en de voor Canada uitkomende Bloemen in 2018 in Pyeongchang.

Bergsma en Bloemen nemen het vrijdag in het Milano Speed Skating Stadium meteen na de dweilpauze in de vierde rit tegen elkaar op, maakte de loting duidelijk. Stijn van de Bunt, de enige andere Nederlandse deelnemer op de 10 kilometer, schaatst in de tweede rit tegen de Belg Bart Swings.

Van de Bunt eindigde eerder deze Spelen als negende op de 5 kilometer. De Noor Sander Eitrem, de winnaar op die afstand, schaatst in de zesde en laatste rit van de 10 kilometer tegen de Fransman Timothy Loubineaud. Metodej Jilek uit Tsjechië, tweede op de 5 kilometer, komt een rit eerder de baan op tegen de Amerikaan Casey Dawson.

De eerste rit van de olympische 10 kilometer begint vrijdag om 16.00 uur.