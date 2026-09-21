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Zuid-Holland: energierekening is tikkende sociale tijdbom

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 14:30
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DEN HAAG (ANP) - De stijgende energiekosten zijn "een tikkende sociale tijdbom", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Arno Bonte. De provincie liet onderzoekers berekenen hoe hoog de energierekening over 25 jaar kan zijn. "Het rapport laat zien dat huishoudens met lage inkomens en kleine bedrijven extra hard dreigen te worden geraakt door explosief stijgende energielasten", aldus Bonte.
De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) over de energiekosten voor huishoudens. De overheid moet volgens Bonte ingrijpen om te voorkomen dat bepaalde groepen in financiële problemen komen. Voor kleine huishoudens kunnen de energiekosten verdubbelen, van 1400 naar 2800 euro per jaar. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2050 zo'n 4400 per jaar, ruim 2000 euro meer dan nu, aldus de onderzoekers. De energierekening van een mkb-bedrijf zou stijgen van bijna 118.000 naar 215.000 euro per jaar.
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