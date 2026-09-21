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Minister pleit voor minder noodlocaties na rapport asielkinderen

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 14:31
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DEN HAAG (ANP) - De situatie van kinderen van asielzoekers die nu in noodopvanglocaties zitten, moet beter. Dat zegt asielminister Bart van den Brink in reactie op de "urgente aanbeveling" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om binnen zes maanden met verbeteringen te komen. Hij pleit voor het "versneld afbouwen van noodopvanglocaties", maar komt niet direct met maatregelen om dit te bereiken en wijst op staand beleid.
De snelste manier om dit voor elkaar te krijgen is volgens hem als gemeenten voldoende normale opvanglocaties neerzetten. Met de spreidingswet in de hand zet hij gemeenten onder druk om dat te doen. Verder noemt hij dat de druk op de opvang verlaagd kan worden door minder asielzoekers deze kant op te laten komen en door afgewezen asielzoekers terug te sturen.
"Kinderen moeten op één vaste plek kunnen blijven en niet steeds hoeven te verhuizen", aldus de CDA'er. Zijn woordvoerder zegt dat er later een beleidsreactie komt op het onderzoek.
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