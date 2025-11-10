Uitspraak zaak Villars tegen FIA over verkiezingen op 3 december

PARIJS (ANP/RTR) - De uitspraak in de rechtszaak die coureur Laura Villars heeft aangespannen tegen de internationale autosportfederatie FIA om de verkiezingsregels aan te vechten volgt op 3 december. De 28-jarige Zwitserse wil dat de aankomende verkiezingen voor het voorzitterschap worden opgeschort. De verkiezingen staan gepland voor 12 december in Oezbekistan.

De rechtszaak diende maandag in Parijs. Villars maakt bezwaar tegen de regels die volgens haar verhinderen dat zij of een andere kandidaat het opneemt tegen de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de regels moeten de kandidaten vicevoorzitters benoemen uit alle werelddelen, gekozen uit een door de FIA goedgekeurde lijst. Er staat met Fabiana Ecclestone echter slechts één persoon op de lijst voor Zuid-Amerika en zij heeft al toegestemd om deel uit te maken van het team van Ben Sulayem.

Ben Sulayem, afkomstig uit Dubai, werd in 2021 gekozen tot voorzitter van de FIA.