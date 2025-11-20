Zuid-Holland wijst gebied in Lansingerland aan voor windturbines

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft in de gemeente Lansingerland een gebied aangewezen waar windturbines kunnen komen. Het gaat om de locatie Kruisweg-Oost langs de A12. Dat gebied krijgt van de provincie de voorkeur boven Bleizo-West, een braakliggend terrein iets verderop langs de snelweg waar Lansingerland en buurgemeente Zoetermeer graag 4000 tot 6000 woningen willen bouwen.

Zuid-Holland hield die plannen lang tegen, omdat Bleizo-West ook in beeld was voor windturbines. Lansingerland heeft in regionaal verband afgesproken te zorgen voor 15 megawatt aan windenergie (wat neerkomt op drie turbines), maar treuzelde volgens de provincie met de uitwerking daarvan.

Jarenlang voerden Zuid-Holland en Lansingerland strijd over de invulling van Bleizo-West. Een jaar geleden bereikten ze alsnog een akkoord: de gemeente mag op Bleizo-West woningen bouwen, mits elders windturbines komen.

Drie gebiden onderzocht

De provincie heeft voor drie gebieden onderzocht wat de effecten op het milieu en de leefomgeving zijn. Kruisweg-Oost kwam daar als meest geschikte locatie uit. "We hebben de voor- en nadelen van de verschillende opties zorgvuldig gewogen en in die afweging is deze locatie als beste uit de bus gekomen", aldus gedeputeerde Arno Bonte (GroenLinks-PvdA). Het gaat om een ontwerp-voorkeursbeslissing, wat betekent dat het besluit nog niet vaststaat.

Tot 9 januari kan iedereen hierop reageren. Het college van Gedeputeerde Staten neemt daarna een definitief besluit, waarna projectontwikkelaars zich kunnen melden. De gemeente Lansingerland heeft al beloofd geen juridische strijd te voeren als Bleizo-West vrijkomt voor woningbouw. Volgens de provincie denkt Stedin dat de drie windturbines in 2032 aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet.