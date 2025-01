Zuid-Koreaans parlement onderzoekt oorzaak vliegtuigcrash

SEOUL (ANP/AFP/RTR) - De Zuid-Koreaanse politiek heeft afspraken gemaakt over een parlementair onderzoek naar het vliegtuigongeluk waarbij eind december 179 mensen om het leven kwamen. Partijen uit de regering en de oppositie werden het ondanks de politieke crisis in het land eens over de vorming van een speciale commissie. De oorzaak van de crash is nog altijd onduidelijk. De minister van Vervoer zegt op de stappen.

Het parlement heeft afgesproken dat er een onderzoekscommissie komt die bestaat uit zeven leden van regeringspartij PPP, zeven leden uit de oppositie en een onafhankelijk lid. Zij "bespreken het onderzoek naar de oorzaken" en de steun aan de nabestaanden, meldt PPP in een verklaring aan persbureau AFP.

De Zuid-Koreaanse minister van Vervoer Park Sang-woo zei op een persconferentie dat hij uiteindelijk zal terugtreden. Hij wil de crash naar eigen zeggen eerst zo goed mogelijk afhandelen en daarna op een gepast moment vertrekken. "Ik voel zware verantwoordelijkheid voor de ramp."