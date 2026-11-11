Zuidelijke provincies trappen carnavalsseizoen af, druk in steden

DEN BOSCH (ANP) - Woensdag is het de elfde van de elfde en dat betekent dat het carnavalsseizoen wordt afgetrapt in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Aan het eind van de middag begint het in sommige steden al aardig druk te worden.

In Den Bosch, dat zichzelf tijdens carnaval Oeteldonk noemt, waren rond 16.15 uur zo'n 50.000 mensen aanwezig voor de 11/11-viering, schat een woordvoerder van de gemeente. "Het beeld tot nu toe is dat het gezellig druk is." In Eindhoven, Lampegat, is er woensdag maar één plein met kroegen ingericht voor de opening van het carnavalsseizoen. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het er rustig blijft en dat de meeste mensen naar Den Bosch trekken.

Dat er veel mensen naar de Brabantse hoofdstad gaan, ziet ook Jeroen van Zuilen, voorzitter van Stichting Carnaval de Moeslander van het dorp Schaijk. Aan Omroep Brabant vertelde hij dat er dit jaar daarom besloten is om in zijn dorp groter uit te pakken in november om feestvierders thuis te houden. "We willen graag de jeugd en iedereen bij elkaar houden."