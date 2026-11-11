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Adviseur Duitsland: geen soepeler handelsbeleid VS om midterms

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP/RTR) - De winst van de Democraten bij de midterms in de Verenigde Staten vorige week zal de protectionistische opstelling van het land rond handel waarschijnlijk niet verzachten. Het kan eerder voor meer onzekerheid over Amerikaanse importheffingen zorgen, waarschuwt een lid van de invloedrijke Duitse Raad van Economische Experts.
"Dit zou begin volgend jaar al tot een hoogtepunt kunnen komen, vooral wat China betreft, aangezien bepaalde termijnen dan aflopen", zei Gabriel Felbermayr, een van de vijf raadsleden van het adviesorgaan van de Duitse bondskanselier woensdag.
Voor de Duitse exportsector betekent dit volgens hem dat de Amerikaanse markt een afkoeling zou kunnen ondergaan. De export naar de VS liet de afgelopen maanden juist een opleving zien, waarbij Duitsland deels profiteerde van de AI-boom. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.
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