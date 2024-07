Zus Noord-Koreaanse leider waarschuwt tegen flyeracties

PYONGYANG (ANP/RTR) - De invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waarschuwt voor "verwoestende gevolgen" als er weer propagandaflyers naar Noord-Korea worden gestuurd. Er zijn zeker 29 grote ballonnen met daarin flyers gevonden, aldus zus Kim Yo-jong in een verklaring aan het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Kim zei ook dat de gevonden flyers zorgden voor afsluitingen in de gebieden en ongemak voor de bewoners. Noord-Korea reageert volgens Kim mogelijk anders als het "kleinzielige en smerige" gedrag van "menselijk uitschot" doorgaat. Ze lichtte niet toe wat de gevolgen zullen zijn.

Noord-Korea stuurde in mei en juni 2000 ballonnen met afval en uitwerpselen naar Zuid-Korea. Pyongyang reageerde op Noord-Koreaanse overlopers in Zuid-Korea die ballonnen gebruikten om onder meer propagandaflyers en voedsel naar het noorden te sturen. Dergelijke acties liggen zeer gevoelig in Noord-Korea, waar de bevolking geïsoleerd is van de buitenwereld.

De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn opgelopen als gevolg van de acties met ballonnen. Beide landen hebben meer militairen langs de grens gestationeerd.