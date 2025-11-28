ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zussen vermoorde Ryan: wij leven in angst voor onze vader

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 14:18
anp281125129 1
LELYSTAD (ANP) - De zussen van de vermoorde Ryan al Najjar zijn nog altijd doodsbang voor hun vader. "Mijn vader is nooit een vader geweest zoals andere vaders. Hij zorgde altijd voor spanning en angst en richtte zijn woede altijd op ons", zei een van de zussen van de 18-jarige vrouw uit het Friese Joure die in de nacht van 27 op 28 mei 2024 werd gedood in de buurt van Lelystad. Twee van haar broers en haar voortvluchtige vader worden verdacht van de moord.
"Wij vragen de Nederlandse overheid om hem te arresteren", aldus de zus in haar spreekrechtverklaring vrijdag, tijdens de tweede dag van het proces bij de rechtbank in Lelystad. "We leven nog steeds in angst en spanning omdat hij vrij rondloopt." De vader, Khaled Al N. (53), is na de moord verdwenen en verblijft vermoedelijk in zijn vaderland Syrië.
Een andere zus zei dat zij niet zonder haar twee gearresteerde broers (23 en 25 jaar oud) kan. "Zij waren onze veilige haven."
Vrijdagmiddag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

8f158d425762746f22226eceadb4f407

Trump werkt 39 procent minder: artsen slaan alarm over zijn geest

ANP-436738074

Dit zijn de 25 mooiste reisbestemmingen volgens National Geographic

44564089_m

Dit is hoe gemakkelijk het is om elke dag genoeg vitamine C binnen te krijgen

bird-flu-gettyimages

Waarom Institut Pasteur vogelgriep gevaarlijker vindt dan corona

shutterstock_2643582919

Cognitive shuffling: de simpele NYT‑truc tegen piekeren in bed

Loading