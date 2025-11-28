Zussen vermoorde Ryan: wij leven in angst voor onze vader

LELYSTAD (ANP) - De zussen van de vermoorde Ryan al Najjar zijn nog altijd doodsbang voor hun vader. "Mijn vader is nooit een vader geweest zoals andere vaders. Hij zorgde altijd voor spanning en angst en richtte zijn woede altijd op ons", zei een van de zussen van de 18-jarige vrouw uit het Friese Joure die in de nacht van 27 op 28 mei 2024 werd gedood in de buurt van Lelystad. Twee van haar broers en haar voortvluchtige vader worden verdacht van de moord.

"Wij vragen de Nederlandse overheid om hem te arresteren", aldus de zus in haar spreekrechtverklaring vrijdag, tijdens de tweede dag van het proces bij de rechtbank in Lelystad. "We leven nog steeds in angst en spanning omdat hij vrij rondloopt." De vader, Khaled Al N. (53), is na de moord verdwenen en verblijft vermoedelijk in zijn vaderland Syrië.

Een andere zus zei dat zij niet zonder haar twee gearresteerde broers (23 en 25 jaar oud) kan. "Zij waren onze veilige haven."

Vrijdagmiddag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.