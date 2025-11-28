Deskundigengroep dierziekten maakt zich zorgen over vogelgriep

UTRECHT (ANP) - De deskundigengroep dierziekten, die het ministerie van Landbouw adviseert over vogelgriep, maakt zich "veel zorgen" over de huidige stand van de vogelgriep in Nederland. Dat zegt Arjan Stegeman, hoogleraar Gezondheid van Landbouwhuisdieren van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de deskundigengroep. Stegeman waarschuwt ook dat de huidige methode om vogelgriep te bestrijden verouderd is.

Stegeman noemt de huidige situatie "ernstig". Uit recent onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) bleek dat tussen september en half november ruim 1400 virusgevallen onder wilde vogels in 26 EU-landen zijn geconstateerd. Dat is vier keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en het hoogste aantal in die periode sinds 2016. Sinds half oktober geldt in Nederland een ophok- en afschermplicht, zowel voor boerenbedrijven als voor hobbyisten.