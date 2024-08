Zweden meldt eerste nieuwe variant apenpokken buiten Afrika

Zweden meldt dat in het land de nieuwe gevaarlijkere variant van de apenpokken is vastgesteld. Een persoon die zich liet behandelen in de regio Stockholm bleek besmet met het type clade 1b. Het is het eerste geval van apenpokken door clade 1 dat buiten het Afrikaanse continent is gediagnosticeerd, aldus de Zweedse gezondheidsautoriteiten.

De persoon raakte besmet in het deel van Afrika waar een grote uitbraak is van clade 1 apenpokken. De persoon heeft zorg gekregen en moet zich aan bepaalde gedragsregels houden, meldt het Zweedse agentschap voor de volksgezondheid. Volgens de Zweden zijn er op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig. Ze zeggen de uitbraak zeer serieus te nemen en houden rekening met meer "incidentele geïmporteerde gevallen zoals het huidige".

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep woensdag de uitbraak van clade 1 (met de varianten 1a en 1b) in de Democratische Republiek Congo en in de buurlanden uit tot een noodsituatie van internationaal belang. De vorige wereldwijde uitbraak van apenpokken, ook wel mpox, was van de zogenoemde clade 2. Die is over het algemeen minder gevaarlijk.