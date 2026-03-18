De VVD gaat vandaag voor de zesde keer op rij de verkiezingen verliezen





Als de peilingen uitkomen, verliest de VVD vandaag opnieuw stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen – en daarmee is het voor de zesde keer op rij raak. Na jaren waarin de liberalen vrijwel automatisch tot de winnaars behoorden, stapelen de nederlagen zich nu op: bij de Provinciale Statenverkiezingen ging het in 2015, 2019 en 2023 telkens mis, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en 2022 ook, en in 2023 kreeg de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen een klap van tien zetels. In 2025 was het verlies van Yeşilgoz 2 zetels ten opzichte van 2023 en 12 vergeleken met de top onder Rutte

Wat ooit de natuurlijke bestuurderspartij was, blijkt steeds minder in staat kiezers vast te houden in een versplinterd landschap, waarin PVV, BBB en andere concurrenten gretig winkelen in het electoraat dat vroeger als “typisch VVD” gold. Als ook deze verkiezingsavond eindigt in verlies, is dat geen incident meer, maar het nieuwe normaal voor een partij die haar succesformule kwijt is – en nog geen overtuigend verhaal heeft gevonden om het tij te keren.

Tweede Kamerverkiezingen

2017: 33 zetels (21,3 procent)​

2021: 34 zetels (lichte winst t.o.v. 2017)​

2023: 24 zetels (15,2 procent), een verlies van 10 zetels en 6,7 procentpunt t.o.v. 2021​

2025: 22 zetels (14,2 procent), een verlies van 2 zetels en 1 procentpunt t.o.v. 2023

Provinciale Staten

Landelijk percentage VVD bij Provinciale Statenverkiezingen:

Jaar VVD‑percentage T.o.v. vorige 2011 19,6 – 2015 15,9 verlies 2019 14,0 verlies 2023 11,2 verlies

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen: