De VVD gaat vandaag voor de zesde keer op rij de verkiezingen verliezen

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 18 maart 2026 om 14:18
Als de peilingen uitkomen, verliest de VVD vandaag opnieuw stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen – en daarmee is het voor de zesde keer op rij raak. Na jaren waarin de liberalen vrijwel automatisch tot de winnaars behoorden, stapelen de nederlagen zich nu op: bij de Provinciale Statenverkiezingen ging het in 2015, 2019 en 2023 telkens mis, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en 2022 ook, en in 2023 kreeg de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen een klap van tien zetels. In 2025 was het verlies van Yeşilgoz 2 zetels ten opzichte van 2023 en 12 vergeleken met de top onder Rutte.
Wat ooit de natuurlijke bestuurderspartij was, blijkt steeds minder in staat kiezers vast te houden in een versplinterd landschap, waarin PVV, BBB en andere concurrenten gretig winkelen in het electoraat dat vroeger als “typisch VVD” gold. Als ook deze verkiezingsavond eindigt in verlies, is dat geen incident meer, maar het nieuwe normaal voor een partij die haar succesformule kwijt is – en nog geen overtuigend verhaal heeft gevonden om het tij te keren.

Tweede Kamerverkiezingen

  • 2017: 33 zetels (21,3 procent)
  • 2021: 34 zetels (lichte winst t.o.v. 2017)
  • 2023: 24 zetels (15,2 procent), een verlies van 10 zetels en 6,7 procentpunt t.o.v. 2021
  • 2025: 22 zetels (14,2 procent), een verlies van 2 zetels en 1 procentpunt t.o.v. 2023

Provinciale Staten

Landelijk percentage VVD bij Provinciale Statenverkiezingen:
JaarVVD‑percentageT.o.v. vorige
201119,6
201515,9verlies
201914,0verlies
202311,2verlies

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen:
  • 2014: VVD rond de 13 procent (landelijk, volgens overzicht AlleCijfers).
  • 2018: iets lager dan 2014.
  • 2022: 11,66 procent, opnieuw een daling t.o.v. 2018.

