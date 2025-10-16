Wandelen is gezond. Achteruit wandelen nog gezonder

Wandelen is een van de eenvoudigste en meest toegankelijke manieren om aan je gezondheid te werken. Het versterkt spieren en botten, draagt bij aan een betere conditie en zorgt voor mentale ontspanning. Maar wie echt een nieuwe draai aan zijn routine wil geven en het maximale uit zijn wandelmomenten haalt, moet eens achteruit proberen te lopen, schrijft de gezondheidsredactie van AP

De voordelen van achteruit wandelen

Achteruit wandelen , ook wel retro walking genoemd, biedt verrassend veel extra voordelen ten opzichte van gewoon wandelen. Zo prikkel je je hersenen en train je je balans, omdat je lichaam en geest moeten wennen aan een nieuw bewegingspatroon. Bovendien gebruik je andere spiergroepen: je hamstrings worden soepeler en je versterkt spieren die bij normaal lopen minder aan bod komen.

Waarom is dit gezonder?

Cross-training: Door achteruit te wandelen geef je je lichaam een nieuwe prikkel en voorkom je overbelasting van steeds dezelfde spieren.

Herstel en revalidatie: Fysiotherapeuten raden retro walking aan na knieblessures of operaties; je belast je knie namelijk minder doordat je anders op je voet landt.

Betere balans en minder valrisico: Vooral ouderen hebben baat bij achteruit wandelen. Het vergroot het gevoel voor evenwicht en kan het risico op vallen verlagen.

Mentale uitdaging: Je brein moet meedenken — dat maakt deze vorm van wandelen tot een ideale mind-body workout.

Zo pak je het aan

Begin voorzichtig. Wissel bijvoorbeeld een minuut achteruit wandelen af met tien minuten gewoon lopen. Voel je je zekerder, dan kun je het uitbouwen. Op een loopband met de handsteunen binnen bereik is het nog veiliger. Samen met een wandelpartner, waarbij één vooruit en één achteruit loopt, is ook een goed idee.

Wist je dat topsporters het standaard doen?

Basketballers, voetballers en American footballers lopen en rennen regelmatig achteruit — het is een essentieel onderdeel van hun training. Het is dus allesbehalve vreemd om af en toe om te draaien.