Zweeds parlement stemt tegen Andersson als nieuwe premier

STOCKHOLM (ANP/AFP) - Het Zweedse parlement heeft niet ingestemd met de benoeming van de partijleider van de sociaaldemocraten, Magdalena Andersson, tot premier. Haar linkse blok won de verkiezingen vorige maand, maar het is nog niet gelukt om een coalitie te vormen.

Andersson had het parlement dinsdag al ingelicht dat de linkse partijen er niet in geslaagd waren om tot een overeenkomst te komen. Toch wilde parlementsvoorzitter Andreas Norlén de stemming voor het premierschap van Andersson door laten gaan. Uiteindelijk stemden alleen de sociaaldemocraten voor haar benoeming.

Norlén moet nu opnieuw overleggen met alle partijleiders over hoe de formatie verder moet. Mogelijk geeft hij Andersson de opdracht het opnieuw te proberen. Een andere mogelijkheid zou zijn om de huidige premier Ulf Kristersson, de leider van het rechtse blok, te vragen een coalitie te vormen.

Het rechtse blok behaalde bij de verkiezingen 173 zetels, tegenover 176 voor het linkse blok.