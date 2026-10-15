Dodental door overstromingen Istanbul loopt op

ISTANBUL (ANP/DPA) - Het dodental door de overstromingen in Istanbul is opgelopen tot drie. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar vier vermisten.

Grote delen van de metropool zijn onder water gelopen door de zware regenval. Bij Turkse media zijn beelden te zien van auto's die zijn meegesleurd door het water en ondergelopen metrostations. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd.

De drie doden zijn gevonden aan de Europese kant van de stad, ten westen van de Bosporus. In sommige delen van dat stadsdeel is de stroom uitgevallen. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer.

Griekenland

Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi heeft inwoners opgeroepen voorlopig zoveel mogelijk binnen te blijven. Volgens hem blijft het nog zeker twee dagen regenen.

Ook Griekenland had de afgelopen dagen last van noodweer en overstromingen. Op het eiland Rhodos overleed een man doordat hij werd meegesleurd door het water.