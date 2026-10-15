ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental door overstromingen Istanbul loopt op

Samenleving
door anp
anp151026160 1
Volg ons op Google Nieuws
ISTANBUL (ANP/DPA) - Het dodental door de overstromingen in Istanbul is opgelopen tot drie. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar vier vermisten.
Grote delen van de metropool zijn onder water gelopen door de zware regenval. Bij Turkse media zijn beelden te zien van auto's die zijn meegesleurd door het water en ondergelopen metrostations. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd.
De drie doden zijn gevonden aan de Europese kant van de stad, ten westen van de Bosporus. In sommige delen van dat stadsdeel is de stroom uitgevallen. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer.
Griekenland
Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi heeft inwoners opgeroepen voorlopig zoveel mogelijk binnen te blijven. Volgens hem blijft het nog zeker twee dagen regenen.
Ook Griekenland had de afgelopen dagen last van noodweer en overstromingen. Op het eiland Rhodos overleed een man doordat hij werd meegesleurd door het water.
loading

POPULAIR NIEUWS

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

248115207_m

Ketchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goed

IMG_5029

Idioot idee van Trump: VS willen dat Europa bevroren miljarden Rusland afstaat

IMG_5028

Weet een oplichter straks wat jij elke week bij AH koopt? Waarom een expert je Bonuskaartprofiel 'waardevol voor criminelen' noemt

297814995_m

Ga je binnenkort vliegen, let dan op dit 'geheime' knopje aan het gangpad

Kringen_masturberen_auto_header_AI

Waarom is masturberen in een auto eigenlijk verboden?

Loading