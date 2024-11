Ferrari ziet Chinese verkopen hard dalen, omzet wel omhoog

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Net als andere grote autofabrikanten, heeft ook de Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari last van de economische neergang in China. De verkopen daar daalden in het derde kwartaal met 29 procent, werd dinsdag bekendgemaakt.

Het sportwagenmerk verkocht in totaal 3383 auto's in het afgelopen kwartaal, 76 stuks (2 procent), minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet ging wel omhoog, met 6,5 procent tot 1,64 miljard euro. Dit kwam doordat Ferrari meer duurdere modellen verkocht, zoals de crossover Purosangue en de Ferrari 296 GTS. Ook voegden meer kopers dure maatwerkopties toe aan hun auto's, zei topman Benedetto Vigna in een toelichting.

De nettowinst kwam uit op 375 miljoen euro, 13 procent meer dan vorig jaar. "Het derde kwartaal laat opnieuw groeiende resultaten zien voor Ferrari, gedreven door een sterke productmix en meer maatwerkaanpassingen", aldus Vigna.