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Zweedse oud-premier Andersson mag regering vormen

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 16:58
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STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag na de parlementsverkiezingen in haar land een nieuwe regering gaan vormen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders.
Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en kan haar Noord-Europese land nu opnieuw gaan leiden. Ze gaat naar verwachting proberen met drie andere linkse partijen een coalitie te vormen.
"Het is een taak die ik met grote bescheidenheid op me neem, en ik zal constructief handelen om een nieuwe regering te vormen", schreef de 59-jarige oud-premier op haar sociale media.
Nipte overwinning
De linkse oppositie had bij de verkiezingen van zondag de rechtse partijen nipt verslagen. Als het Andersson niet lukt een regering te vormen, kan de afzwaaiende rechtse premier Ulf Kristersson een poging wagen.
Andersson kreeg het verzoek om op 28 september verslag uit te brengen over haar vorderingen. Dan komt ook het nieuwe parlement bijeen en wordt een parlementsvoorzitter gekozen.
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