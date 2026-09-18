Krant: Duitse regering grijpt in met tankkorting en prijsplafond

BERLIJN (ANP) - De Duitse regering wil de prijzen aan de pomp verlagen, meldt Bild. Volgens de Duitse krant ligt er een pakket op tafel met een tankkorting en een prijsplafond. De korting zorgt ervoor dat benzine en diesel 17 cent per liter goedkoper worden, maar onduidelijk is hoelang.

De maatregelen zullen na elkaar van kracht worden, stelt Bild. Eerder was er al een verlaging van de accijns op benzine en diesel van 17 cent per liter. Die liep van 1 mei tot eind juni.

Hoe hoog het prijsplafond wordt is nog onduidelijk. Het prijsplafond is een door de overheid bepaalde maximumprijs.

Nog niet definitief

Volgens Bild is het nog niet definitief. Er wordt nog onderhandeld omdat de bondsregering in Berlijn wil dat de deelstaten meebetalen aan de brandstofkorting. De hoop is dat het akkoord nog deze vrijdag officieel wordt.

De prijzen aan de Duitse pomp bereikten deze week recordhoogtes. Duitse transportbedrijven vroegen donderdag om hulp van de regering vanwege de hoge dieselprijzen.