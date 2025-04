Zweedse politie: drie doden door schietpartij Uppsala

UPPSALA (ANP) - In de Zweedse stad Uppsala zijn drie mensen doodgeschoten. De politie heeft dat bevestigd na berichtgeving door Zweedse media. Zender TV4 meldt dat er in een kapsalon is geschoten.

Volgens de krant Aftonbladet zou de schutter op een elektrische step zijn gevlucht. Een getuige meldt dat zeker zeven keer is geschoten.

De politie laat weten naar een of meerdere daders op zoek te zijn en zegt dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. De schietpartij was iets buiten het centrum van de stad, die ten noorden van Stockholm ligt.

Politie

De politie is in groten getale aanwezig. Ook is een politiehelikopter ingezet. Het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd.

In februari vond de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van Zweden plaats. In Örebro vielen tien doden toen een 35-jarige man het vuur opende op een school waar volwassenenonderwijs wordt gegeven.