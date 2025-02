Wat hebben Apple, porno en Donald Trump met elkaar te maken?

Apple klaagt over een porno-app die nu beschikbaar is op iPhones, tegen zijn zin, vanwege Europese regelgeving waar het geen zin in heeft.

Het is een van de vele klachten die Big Tech bedrijven hebben over de manier waarop Europa hen behandelt. En ze hopen dat Trump, hun nieuw gevonden bondgenoot, terug zal vechten - misschien met dezelfde tarieven-/bedreigingenstrategie die hij heeft ingezet tegen Canada, Mexico en China.

Apple is met name ontevreden over Hot Tub, een nieuwe app die beschikbaar is voor iPhone-gebruikers in de Europese Unie. Je kunt de app niet krijgen in Apple's eigen app store, maar hij is verkrijgbaar via AltStore, een alternatieve app store die gebruikers apps laat “sideloaden” naar hun telefoon. AltStore werkt omdat Apple nieuwe EU-regels heeft die app stores van derden toelaten.

Je kunt uiteraard als sinds de eerste iPhone porno kijken via Safari.

Apple beschouwt dit als een groot verschil, aangezien Apple (net als Google) al lang porno apps uit de app store die het beheert uitsluit. Hot Tub en AltStore hebben gezegd dat de nieuwe app "door Apple goedgekeurd" is. (Het verschil: Hoewel Apple de nieuwe app stores haat van derden waar het mee moet werken, mag het nog steeds elementair toezicht houden op de apps die verschijnen in app stores zoals AltStore. In de ogen van Apple is het goedkeuren van een app voor de app store van iemand anders iets heel anders dan het goedkeuren voor de eigen app store).

Dit alles is het resultaat van een slepende strijd tussen Apple en een handjevol ontwikkelaars, waaronder Epic Games, die hebben geklaagd over de app store regels van Apple en de toezichthouders van de EU.

Wat Big Tech wil van Donald Trump

Trump speelt hierin een rol, aangezien regels over de manier waarop Apple samenwerkt met app-ontwikkelaars een van de vele dingen zijn waar Big Tech bedrijven een hekel aan hebben in de Europese regelgeving. Ze hebben Trump duidelijk gemaakt dat ze graag willen dat hij er iets aan doet. Het is niet toevallig dat Mark Zuckerberg, die vorige maand een dramatische en luidruchtige ommezwaai maakte naar Trumpdom, de Europese techregels nu "bijna een tarief" noemt.

En Trump is al begonnen. Vorige maand gebruikte Trump een toespraak in Davos om te klagen over Europese boetes en regelgeving gericht op Big Tech. Deze week, midden in de onderhandelingen met Mexico en Canada, suggereerde hij dat hij zijn aandacht binnenkort zou richten op Europa.

Dit impliceert niet noodzakelijkerwijs dat Amerikaanse techbedrijven krijgen wat ze wensen. Trump heeft een lange lijst met eisen die hij van Europa wil, en het is onduidelijk wat hij zal doen en wat hij eventueel zal krijgen.

Maar je moet nog steeds de punten verbinden tussen porno-apps en mogelijke EU-tarieven.