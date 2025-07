Zwemgebieden in de Seine in Parijs weer dicht door regen

PARIJS (ANP/AFP) - De drie plekken in de Seine in Parijs waar zaterdag voor het eerst in ruim een eeuw gezwommen mocht worden, zijn een dag later weer tijdelijk gesloten. Net als in de decennia ervoor was het water te vervuild.

De rivier is onder meer zo vies omdat de ruim 150 jaar oude riolering van de stad op de Seine loost als het hard regent. Om gezondheidsproblemen te voorkomen, wordt het water dagelijks gecontroleerd op de aanwezigheid van de bacteriën E. coli en enterococcus, die voorkomen in de darmen van mensen. Op alle drie de locaties waren zondag de rode vlaggen te zien die waarschuwen als het water niet schoon genoeg is om te zwemmen.

Zwemmen in de Seine was sinds 1923 verboden. In de tussentijd is vaker geprobeerd om het water schoon genoeg te krijgen om de ban op te heffen, maar daar kwam pas echt schot in in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs, vorige zomer. Toch moesten ook toen wedstrijden worden afgeblazen nadat de waterkwaliteit na regenval te slecht was geworden.