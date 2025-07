Leider Philipsen blij met geel regenjack in Tour

LAUWIN-PLANQUE (ANP) - Jasper Philipsen draagt zondag vol trots de gele trui in de tweede etappe van de Tour de France. De Belg van Alpecin-Deceuninck won zaterdag de eerste etappe. Voorlopig is de trui verborgen onder een regenjack. "Maar gelukkig hebben we daar ook een gele versie van", vertelde Philipsen voor de start bij Eurosport.

"Het is jammer dat het regent, maar dat is ook de Tour", sprak de Belg, die zaterdag in Lille perfect ploegenspel afrondde met de ritzege. "Ik ben trots dat ik het geel mag dragen en we gaan vandaag proberen de trui in ieder geval in de ploeg te houden. Het is een lastige finale waarin Mathieu (Van der Poel, zijn ploeggenoot) zeker kansen heeft. Maar er zijn veel sterke tegenstanders."

De rit, die door het slechte weer met enige vertraging begon, eindigt in Boulogne-sur-Mer.