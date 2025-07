Fritz na opgave Thompson door naar laatste acht op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Taylor Fritz staat in de kwartfinales van Wimbledon. De als vijfde geplaatste Amerikaan schaarde zich bij de laatste acht nadat zijn tegenstander Jordan Thompson uit Australië geblesseerd moest opgeven. Fritz stond op het moment van de opgave met 6-1 3-0 40-0 voor. Fritz speelt nu tegen de Rus Karen Chatsjanov, die de Pool Kamil Majchrzak versloeg.

De 27-jarige Fritz haalde eerder in 2022 en in 2024 de kwartfinales op Wimbledon. Fritz wist één keer de finale van een grandslamtoernooi te bereiken. Dat was in 2024 op de US Open.