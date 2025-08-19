Zwitserland bereid om Oekraïne-top te organiseren

BERN (ANP/AFP) - Zwitserland is bereid een vredestop te organiseren voor Oekraïne en Rusland. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis, die de Russische president Vladimir Poetin onschendbaarheid in het vooruitzicht stelde als hij komt.

Poetin riskeert in het buitenland te worden opgepakt omdat het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Zwitserse regelgeving maakt het volgens minister Cassis mogelijk hem toch een vredestop te laten bezoeken.

Poetin vloog vorige week naar Alaska voor een gesprek over de oorlog met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Die ontving maandag Europese leiders, onder wie de Oekraïense president Zelensky, in het Witte Huis voor vervolgoverleg.

De Franse president Emmanuel Macron noemde de Zwitserse stad Genève later als mogelijke plek voor een toekomstige vredestop met Poetin en Zelensky. Cassis zei volgens Zwitserse media dat vertrouwen te waarderen.