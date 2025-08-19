ECONOMIE
Wielrenner Carapaz mist ook Ronde van Spanje

Sport
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 13:29
anp190825109 1
TURIJN (ANP) - Richard Carapaz verschijnt zaterdag niet aan de start van de Ronde van Spanje. De voormalige olympisch kampioen is nog onvoldoende hersteld van een maaginfectie die hem uit de Tour de France hield.
De 32-jarige Carapaz richt zich nu helemaal op de wegrace van het WK in Rwanda en wil ook aan de Ronde van Lombardije deelnemen. "Ik heb lang niet twee of drie dagen achter elkaar kunnen trainen", laat Carapaz via zijn ploeg EF Education-EasyPost weten. "Het gaat nu beter. Ik ben bijna hersteld."
De wielrenner uit Ecuador eindigde eerder dit seizoen als derde in de Ronde van Italië. De Ronde van Spanje gaat zaterdag in Turijn van start.
