Zwitserse functionarissen onderzocht na brand Crans-Montana

CRANS-MONTANA (ANP/AFP) - Het onderzoek naar de dodelijke brand in een bar in het Zwitserse Crans-Montana richt zich nu ook op twee lokale veiligheidsfunctionarissen, melden Zwitserse media. De lokale autoriteiten maakten eerder bekend dat de zaak sinds 2019 niet meer was geïnspecteerd.

De brand vond kort na de jaarwisseling plaats met 40 doden en 116 gewonden tot gevolg. Aanklagers denken dat de brand is ontstaan door ijsfonteinen die vastzaten aan champagneflessen. De flessen werden waarschijnlijk te dicht tegen geluidsdempend materiaal aan het plafond gehouden, dat vervolgens vlam vatte.

De twee eigenaren van de bar worden verdacht van doodslag door nalatigheid, lichamelijk letsel door nalatigheid en brandstichting door nalatigheid. Een van hen zat bijna twee weken in hechtenis. Hij kwam vrij na betaling van een borg van 200.000 Zwitserse frank (bijna 220.000 euro).