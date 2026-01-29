ECONOMIE
Rybakina ten koste van Pegula naar eindstrijd Australian Open

Sport
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 13:16
anp290126164 1
MELBOURNE (ANP) - Elena Rybakina neemt het zaterdag in de finale van de Australian Open op tegen Aryna Sabalenka. De 26-jarige tennisster uit Kazachstan rekende in de halve finale af met de 31-jarige Amerikaanse Jessica Pegula: 6-3 7-6 (7). Rybakina is de huidige nummer 5 van de wereld.
Rybakina was in de Rod Laver Arena van Melbourne net iets beter dan haar tegenstandster, die op de zesde plaats van de wereldranglijst staat. Ze had in de eerste set aan een break genoeg om die met 6-3 naar zich toe te trekken.
In de tweede set had Rybakina iets meer moeite met Pegula, die zich twee keer na een break terugvocht en een tiebreak afdwong. Daarin moest de in Moskou geboren speelster nog wel twee setpoints wegwerken voordat ze met 9-7 won. Rybakina staat voor de tweede keer in de finale van de Australian Open.
Drie jaar geleden stond ze voor het eerst in Melbourne in de eindstrijd, waarin ze verloor van Sabalenka. Rybakina speelde veertien keer tegen Sabalenka. Ze won zes van die ontmoetingen tegen de huidige nummer 1 van de wereld.
