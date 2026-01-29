Iran heeft volgens leger duizend nieuwe drones

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse strijdkrachten hebben naar eigen zeggen duizend nieuwe drones toegevoegd aan hun wapenarsenaal. Er zal volgens de strijdkrachten "een verwoestend antwoord" komen indien het land wordt aangevallen.

Washington dreigt met aanvallen op het bewind in Iran en bombardeerde samen met Israël vorig jaar twaalf dagen lang nucleaire installaties in het land.

De Verenigde Staten hebben een grote troepenmacht van vooral schepen en vliegtuigen naar de regio gestuurd. Zo is het grote vliegdekschip USS Abraham Lincoln naar de Arabische Zee gestuurd ten zuiden van Iran en Pakistan. De grootste militaire basis van de VS in het Midden-Oosten is op de luchtmachtbasis Al-Udeid in Qatar, ongeveer 270 kilometer van de Iraanse kust.