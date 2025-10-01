Zwitserse gletsjers in tien jaar met een kwart gekrompen

BERN (ANP) - De ijsmassa van de gletsjers in Zwitserland is met een kwart afgenomen in de laatste tien jaar, meldt de landelijke gletsjermonitor GLAMOS. Ook afgelopen jaar zijn de gletsjers weer gekrompen, doordat er in de winter weinig sneeuw viel en in de zomer twee hittegolven waren.

Normaal gesproken vormt de in de winter gevallen sneeuw een beschermlaag voor de gletsjer in de zomer. Pas als de sneeuw gesmolten is, begint ook de ijsmassa te smelten.

Dat gebeurde deze zomer al in juli, eerder dan GLAMOS tot nu toe heeft waargenomen. Daardoor krompen de gletsjers afgelopen jaar met 3 procent. Alleen in 2003, 2022 en 2023 nam de ijsmassa in Zwitserland sneller af. Sinds 2015 zijn dan ook al meer dan duizend kleinere gletsjers verdwenen, aldus GLAMOS.

Volgens het Zwitserse meteorologische instituut MeteoSwiss wordt Zwitserland zwaar getroffen door klimaatverandering. De weerdienst houdt er rekening mee dat alle gletsjers in de Alpen voor het eind van de eeuw verdwenen zijn.