Zwitserse reddingswerkers vinden lichamen van 5 skiërs

SAAS-FEE (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben ten oosten van het Zwitserse Zermatt na een zoektocht op twee plekken de lichamen gevonden van in totaal vijf skiërs. De politie werd zaterdagmiddag gebeld door twee bergbeklimmers die vier paar ski's hadden zien liggen hoog op de berg Rimfischhorn. Volgens Zwitserse media zou het gaan om een groep van vijf skiërs die vanuit een op ruim 3000 meter hoogte gelegen hut, de Britanniahütte, de berg zaterdag opging.

Er werd een zoektocht met een helikopter uitgevoerd en vanuit de lucht werden de lichamen snel op een gletsjer gevonden, berichtte de politie zondag.

Aangenomen wordt dat de groep het slachtoffer is geworden van sneeuwverschuivingen of lawines. De lichamen van drie mensen lagen op een lawinekegel en 200 meter van de anderen verwijderd, melden plaatselijke media. De identiteit van de vijf is nog niet bekendgemaakt.

De Rimfischhorn heeft een top van bijna 4200 meter. De berg en de gletsjers zijn een geliefde bestemming voor skiërs en bergbeklimmers.