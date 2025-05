Wielrenster Reusser wint Ronde van Burgos in stijl

LEZANA DE MENA (ANP) - De Zwitserse wielrenster Marlen Reusser heeft de Ronde van Burgos op haar naam geschreven. De renster van Movistar won zaterdag een zware bergrit en veroverde toen de leiderstrui. Ook in de vierde en laatste etappe, een individuele tijdrit, was Reusser de beste. Ze was over 9 kilometer zes seconden sneller dan de Française Juliette Labous.

De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde en pakte genoeg tijd om de Nederlandse Yara Kastelijn van de tweede plaats te verdringen in het klassement. Kastelijn was zaterdag op de Picón Blanco als tweede geëindigd en sloot de vierdaagse rittenkoers in Noord-Spanje af als derde.

"Het was een mooie tijdrit, helemaal op mijn lijf geschreven", vertelde de 33-jarige Reusser, die onder meer driemaal Europees kampioene tijdrijden was.