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Komiek Russell Brand schuldig bevonden aan verkrachting en meerdere aanrandingen

seksueel misbruik
door Redactie
bijgewerkt om
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De Britse komiek en acteur Russell Brand is door een jury schuldig bevonden aan verkrachting en meerdere aanrandingen. Brand stond de afgelopen weken in Londen terecht in een zaak waarin hij van meerdere verkrachtingen werd verdacht.
De rechter waarschuwde Brand dat hij rekening moest houden met een gevangenisstraf. Volgens de BBC volgt maandag een zitting voor de strafoplegging.
Er lagen in totaal zeven aanklachten tegen de 51-jarige Brand. Hij werd vrijgesproken van twee andere verkrachtingen en een poging tot aanranding. Het ging allemaal om incidenten met zes verschillende vrouwen die tussen 1999 en 2009 zouden hebben plaatsgevonden.
Brand maakte aanvankelijk naam als radio- en televisiepresentator en was ook bekend door rollen in films en zijn huwelijk met zangeres Katy Perry. Brand heeft de beschuldigingen tegen hem altijd ontkend.

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