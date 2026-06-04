Ziekteverzuim bovengemiddeld, vooral in gezondheidszorg

DEN HAAG (ANP) - Het ziekteverzuim onder werknemers kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 5,8 procent. Dat is evenveel als een jaar eerder, maar hoger dan het langjarig gemiddelde. In de gezondheids- en welzijnszorg lag het ziekteverzuim met 8,2 procent het hoogst van alle bedrijfstakken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een ziekteverzuim van 5,8 procent betekent dat van elke duizend te werken dagen er 58 werden verzuimd door ziekte. Omdat ziekteverzuim een seizoenspatroon kent en in de winter meestal hoger ligt dan in de zomer, vergelijkt het CBS de cijfers met dezelfde periode een jaar eerder.

Naast de gezondheids- en welzijnszorg nam het ziekteverzuim vooral toe in overige dienstverlening, zoals kappers en wasserijen. Daar steeg het verzuim van 4,7 procent in het eerste kwartaal van 2025 naar 5,2 procent een jaar later. In de landbouw, bosbouw en visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken.

Cijfers

Griep, verkoudheid en andere virusinfecties waren in heel 2025 de meest genoemde redenen voor ziekteverzuim. Psychische klachten, overspannenheid of burn-out werden door 9 procent van de verzuimende werknemers genoemd. Bijna een kwart van de werknemers die vorig jaar verzuimden, gaf aan dat hun afwezigheid geheel of deels door werk werd veroorzaakt. Werkdruk was daarbij de meest genoemde oorzaak. Deze cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Over heel 2025 kwam het ziekteverzuim uit op 5,4 procent, hoger dan een jaar eerder. Daarmee steeg het ziekteverzuim voor het eerst in jaren weer, nadat het lange tijd juist een dalende trend had laten zien.