Zuid-Europese landen zijn massatoerisme zat: Bizarre gemeentelijke verboden en stevige boetes

Sommige delen van Zuid-Europa worden vanwege razend populaire TikTok-filmpjes overspoeld door toeristen. Ze staan massaal in de rij om zich te laten vereeuwigen op dezelfde plek als hun influencer-helden. Lokale bewoners hebben er schoon genoeg van en gemeentes treden nu op.

Amerikanen, Aziaten en Europeanen crossen door Italië, Frankrijk en Spanje heen om allemaal de nauwe straatjes en mooie gekleurde huisjes aan de mediterrane kust te beleven. Daar zijn veel toeristische hotspots helemaal niet op berekend, en het levert de lokale economie relatief weinig op. De massatoeristen hebben vaak te weinig tijd om een winkel of terras te bezoeken.

Gemeenten grijpen nu in; op sommige plekken wordt gewerkt met een maximumaantal bezoekers. Ambtenaren gooien het hek dicht als het vol is. In Venetië moet je als toerist 10 euro belasting per persoon betalen om met z'n allen van de stad te mogen genieten. Picknicken is er ook verboden: twee Duitse backpackers kregen een krankzinnige boete van 1000 euro omdat ze op straat koffie aan het zetten waren.

Benvenuti a tutti

In Rome mag je niet op de rand van de Trevifontein zitten. Pootje baden kost 250 euro.Voor een broodje verorberen of ijsje eten op de Spaanse trappen kun je ook een prent van 250 euro krijgen. In Florence krijg je een boete van 150 tot 500 euro voor het eten op straat, terwijl in de kustdorpen van Cinque Terre een verbod op slippers geldt. Draag je geen goed schoeisel, dan kun je een boete van 50 tot 2500 euro tegemoetzien.

In het enorm gehypete Positano aan de Amalfikust zijn in de voetgangersgebieden rode zones ingesteld, waar je niet mag treuzelen en zeker geen foto's of filmpjes mag maken. Doe je dat wel, dan betaal je 65 tot 275 euro. En kijk tenslotte goed uit op het eiland Ischia. Wie in een stiltezone zijn stem verheft, moet ook diep in de buidel tasten.