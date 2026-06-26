Viraal op TikTok: kun je dementie écht voorkomen door met je pinken te wiebelen?

Een paar seconden per dag met je pinken bewegen en daarmee je kans op dementie verkleinen? Volgens TikTok is het dé nieuwste lifehack voor een gezond brein. De zogenoemde pinky time-trend gaat miljoenen keren over het scherm. Maar werkt het echt of is dit weer zo'n internetmythe?

Bij de oefening leg je je handen in een bepaalde positie en beweeg je alleen je pinken op en neer. Volgens de video's train je daarmee je hersenen én zou moeite met de beweging zelfs een vroeg signaal van Alzheimer kunnen zijn. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn en dat is het helaas ook.

Dat je hersenen aan het werk worden gezet bij nieuwe, ingewikkelde vingerbewegingen klopt. Je brein moet plannen, corrigeren en coördineren. Daarom worden activiteiten als gitaar spelen, breien of jongleren al langer in verband gebracht met een fitter brein.

Wetenschappers gebruiken vergelijkbare vingeroefeningen ook in onderzoek naar aandacht, beweging en veroudering. Maar belangrijk: dat zijn onderzoeksmethoden, geen test om dementie op te sporen.

Geen diagnose in je pink

Er is op dit moment geen bewijs dat moeite met deze oefening betekent dat je last hebt van cognitieve achteruitgang. Net zo goed kan een stijve hand, een oude blessure of simpelweg weinig oefening ervoor zorgen dat de beweging lastig is.

Ook is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat dagelijks je pinken bewegen dementie kan voorkomen. Sterker nog: zodra je de oefening onder de knie hebt, kost hij je hersenen steeds minder moeite en neemt het 'trainende' effect juist af.

Wat helpt dan wél?

Wie zijn hersenen zo lang mogelijk gezond wil houden, kan zich beter richten op de basis. Regelmatig bewegen, voldoende slapen, gezond eten, sociaal actief blijven en je gehoor en ogen goed laten controleren lijken allemaal bij te dragen aan een gezonder brein. Ook nieuwe dingen blijven leren, zoals een taal, instrument of hobby, houdt je hersenen scherp.

Dus: pinky time? Best een grappige uitdaging voor tussendoor. Maar verwacht er geen wonderen van. Voor een gezond brein blijven de ouderwetse basics voorlopig nog altijd de beste investering.