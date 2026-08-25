Vanaf volgende week flinke korting voor reizigers die kiezen voor trein aan 'rand van spits'

De NS biedt in september korting aan reizigers die kiezen voor een trein aan "de randen van de spits". De spoorvervoerder hoopt op die manier de drukte in de treinen tijdens en rondom de spits wat meer te spreiden en zo meer mensen een zitplek te kunnen geven.

September is volgens de NS traditiegetrouw de drukste maand van het jaar. "Toch zijn er ook dan veel treinen waarin nog genoeg zitplaatsen zijn", schrijft de NS. "Als bijvoorbeeld 6 procent van de reizigers de Sprinter vanuit Den Haag Mariahoeve in de richting van Leiden Centraal van 07.46 uur zou verruilen voor de rustigere Sprinter van 15 minuten eerder, kan iedereen in beide treinen zitten."

De korting moet mensen aanmoedigen om te kiezen voor zo'n rustigere trein net wat eerder of later. Een kaartje met korting moet wel minimaal een dag van tevoren worden gekocht.