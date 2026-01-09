Een emoji over het gezicht van je kind plakken op social media beschermt niet tegen AI

Het is natuurlijk beter om helemaal geen foto's van je kind online te plaatsen, zij hebben er tenslotte niet voor gekozen om op Instagram te staan, maar veel ouders doen het toch en dan plaatsen ze over het gezicht van hun kind een emoji of andere sticker. Dat helpt niet tegen kunstmatige intelligentie, betoogt operationeel specialist bij de politie Japke Panman-Kuipers.

"Een sticker, filter of afplakmiddel is geen bescherming tegen AI”, schrijft ze in een viral post op LinkedIn. AI ziet namelijk hoe de ontbrekende informatie kan worden aangevuld. De context, maar ook bijvoorbeeld de haarlijn of lichaamshouding is genoeg voor AI om het plaatje compleet te maken. "Het feit dát iemand een sticker plaatst, geeft context weg”, stelt ze. "Voor AI is zo’n sticker geen blokkade, maar een signaal.”

AI-specialist Job van den Berg is het in J/M Ouders met haar eens. "Een emoji over het hoofd plakken is niet privacy-proof. Je haalt één identificerende factor weg, maar laat vaak veel andere herkenbare informatie staan: lichaamsbouw, houding, haar, kleding en locatie. AI vult aan met wat statistisch aannemelijk is. Een masker maakt heel duidelijk welk vlak mist en dat kan dus door AI worden gemaakt.” Hij vervolgt: "Kwaadwillenden hebben het originele gezicht niet nodig om schade te doen. Een lichaam kan eenvoudig in een andere context worden geplaatst.”

En allerlei details verraden info over het kind: de rugzak, het schoolplein, het tijdstip. Komen dezelfde details op andere foto's terug, dan maakt AI daar een profiel van. Daar is het gezicht niet voor nodig.