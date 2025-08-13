Hoe een internethype ontstaat: maak kennis met de Ibiza Final Boss

Wie weleens rondscrolt op social media kan het bijna niet gemist hebben: de doodnormale Britse toerist Jack Kay, omgedoopt tot Ibiza Final Boss, is de afgelopen dagen uitgegroeid tot een ware internetsensatie. "Ik ben gewoon een normaal persoon uit Newcastle, het is echt bizar", zegt de 26-jarige vakantieganger zelf.

Het waren zijn danspasjes, stoere blik en Lego-kapsel die opvielen:

Ondertussen regent het berichten, zoals: "Je bent niet echt op Ibiza geweest als je niet oog in oog stond met de Ibiza Final Boss." En: "Kent iemand deze absolute legend? We hebben namelijk twee gratis plekken voor hem op de gastenlijst." Of: "Hij verschijnt alleen als je drie keer ‘Wodka lemon’ tegen de spiegel zegt", aldus een ander. Ook Booking.com doet mee aan de hype: "Hé legend, we willen je graag terugbrengen naar Ibiza voor een langer verblijf", meldt de boekingssite.

Maar dat was al te laat. De Ibiza Final Boss is alweer op het eiland geland en deze keer niet met EasyJet, maar met een eigen privéjet. De toerist heeft inmiddels bijna 160.000 volgers op Instagram, terwijl er slechts 14 posts te vinden zijn.

Ook het satirische De Speld heeft de trend meegekregen: