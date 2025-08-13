Rechter bepaalt: Ex-vriendin moet Peter Gillis zware boete betalen

Nicol Kremers moet 90.000 euro boete betalen aan haar ex-partner Peter Gillis. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch beslist in een civiele procedure.

Peter Gillis, voorheen eigenaar van Oostappen Vakantieparken, had 2,1 miljoen euro geëist wegens schending van een geheimhoudingsovereenkomst tussen hem en Nicol Kremers. De rechtbank wijst dat slechts ten dele toe.

Kassa

Volgens de rechtbank heeft Kremers meermaals haar geheimhoudingsplicht geschonden door in de media te praten over hun relatie. De rechtbank wijst echter een verzoek van Gillis af om inzage in het manuscript van een boek dat Kremers aan het schrijven is.