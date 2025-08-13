ECONOMIE
Rechter bepaalt: Ex-vriendin moet Peter Gillis zware boete betalen

Samenleving
door Redactie
woensdag, 13 augustus 2025 om 10:53
anp130825068 1
Nicol Kremers moet 90.000 euro boete betalen aan haar ex-partner Peter Gillis. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch beslist in een civiele procedure.
Peter Gillis, voorheen eigenaar van Oostappen Vakantieparken, had 2,1 miljoen euro geëist wegens schending van een geheimhoudingsovereenkomst tussen hem en Nicol Kremers. De rechtbank wijst dat slechts ten dele toe.
Kassa
Volgens de rechtbank heeft Kremers meermaals haar geheimhoudingsplicht geschonden door in de media te praten over hun relatie. De rechtbank wijst echter een verzoek van Gillis af om inzage in het manuscript van een boek dat Kremers aan het schrijven is.

