Toen ze eindelijk de beste was, sloeg het noodlot toe

Lara van Ruijvenoverleed vrijdagavond in een ziekenhuis in Perpignan aan de complicaties van een auto-immuunziekte. 27 jaar/ En nadat ze eindelijk had bereikt wat ze wilde: de beste zijn.

"Rust zacht, lieve Lara. De doorzetter, met je onvergetelijke lach en je lieve zorgzame karakter. Ik ga je ontzetten missen... voor altijd in mijn hart", schrijft voormalig ploeggenote Jorien ter Mors, die samen met Van Ruijven, Schulting en Yara van Kerkhof bij de Spelen van Pyeongchang olympisch brons veroverde op de relay.

Ook de internationale schaatsunie ISU heeft diep bedroefd gereageerd op het overlijden van shorttrackster Lara van Ruijven vrijdagavond in Frankrijk. Lara was zeer geliefd bij haar teamgenoten, collega-shorttrackers en de fans. Eerbetonen van over de hele wereld komen binnen op social media, laat de schaatsunie weten.

"De ISU is zeer bedroefd over het overlijden van Lara", reageert voorzitter Jan Dijkema. "Ze had een glanzende toekomst voor zich in het shorttrack en de hele schaatsgemeenschap is in shock en rouw door dit verschrikkelijke verlies. Onze gedachten zijn bij de familie en we willen ons medeleven betuigen aan Lara's familie, vrienden en teamgenoten."

Van Ruijven was de afgelopen jaren opgekomen als een van de grootste talenten in Europa. Ze was onderdeel van de sterke aflossingsploeg van Nederland en een briljante individuele sprintster, die in 2019 in Sofia als eerste Nederlandse vrouw ooit een wereldtitel veroverde, op de 500 meter, schrijft de ISU.