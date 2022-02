Waarom een bronzen medaille gelukkiger maakt dan een zilveren

Suzanne Schulting en Patrick Roest waren teleurgesteld toen ze 'slechts' zilver wonnen. Schulting zei zelfs over haar zilveren plak in Beijing: ‘Het is wel zilver. Maar het enige wat ik dacht is: ik heb goud verloren.’ Ze is de enige niet, die dat gevoel heeft.

Uit onderzoek blijkt dat zilveren medaillewinnaars minder blij zijn dan wie brons wint, schrijft Tonie Mudde in de Volkskrant. De onderzoekers lieten proefpersonen beelden (zonder geluid) bekijken van topsporters die erachter kwamen op welke plek ze waren geëindigd. De proefpersonen moesten een cijfer geven tussen 1 en 10 waarbij 1 stond voor gekweld en 10 voor extatisch.

Wat bleek: de winnaars van een bronzen medaille scoorden met een 7,1 veel beter dan de zilveren medaillewinnaars, die gemiddeld slechts op 4,8 uitkwamen.

Uit interviews na de wedstrijd blijkt dat de winnaars van zilver meer geneigd zijn om te kijken naar degene die goud behaalde, terwijl degenen die als derde eindigden zich meer richtten op hun eigen prestaties en meer oog hadden voor de sporters die net na hen eindigden en helemaal geen medaille wonnen.

Later bij de prijsuitreiking werden de zilveren medaillewinnaars positiever over hun prestatie en werd het verschil kleiner met de winnaars van brons.