GELSENKIRCHEN (ANP/AFP) - Voetbalclub Sjachtar Donetsk speelt komend seizoen zijn Champions League-duels in het stadion van Schalke 04 in Gelsenkirchen. De Oekraïense club kan door de oorlog met Rusland de wedstrijden niet in het eigen stadion spelen.

Sjachtar speelde in het seizoen 2022/2023 zijn Europese duels in het stadion van Legia Warschau. Omdat de Poolse club afgelopen seizoen ook Europees voetbal speelde, verkaste Sjachtar vorig jaar naar het stadion van HSV in Hamburg.