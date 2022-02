Patrick Roest over Nils van der Poel: ‘Weet dat hij apart figuur is, maar dit valt me van hem tegen’

Nils van der Poel betichtte het Nederlandse schaatsteam op de Olympische Spelen van corruptie. Patrick Roest reageerde vanochtend verbaasd op de aantijgingen. "Nils moet zelf weten wat hij allemaal in de media roept, maar ik snapte zijn opmerkingen niet helemaal."

"Ik weet dat hij een apart figuur is, maar meestal is dat vooral wat grapjes maken. Deze beschuldigingen zijn wel heel serieus, terwijl het natuurlijk niet zo erg is als hij denkt dat het is."

Van der Poel, die goud won op de 5 kilometer en met de Nederlanders Roest en Bergsma om goud strijdt op de 10, vindt het corrupt dat een Nederlandse bewegingswetenschapper het ijs meet in Beijing en daarover spreekt met de Canadese ijsmeester in de hoop dat die het ijs verbetert. "Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar", zei de bewegingswetenschapper in dienst van de KNSB.

Vooral die opmerking viel verkeerd bij Van der Poel. Hij sprak zelfs van 'het grootste schandaal in de sport' en vergeleek het met doping. "Toen ik dat zag, dacht ik: what the fuck is dit nou? Waarom maakt hij dit zo groot? Ik snap die opmerkingen niet zo goed, want dit zijn serieuze aantijgingen. Het valt me wel een beetje van hem tegen. Misschien is het onderdeel van zijn spel. Maar dat spel kun je ook anders spelen. Dit getuigt niet van respect, om een vergelijking te maken met doping.”

Wel vindt Roest dat bewegingswetenschapper Sander van Ginkel wat onhandige uitspraken deed. "Als je het zo op papier zet, klinkt het heel slecht. Terwijl het allemaal wel meevalt. We meten altijd het ijs en ijsmeesters vragen vaak naar die data. Maar het is niet dat wij zeggen wat ze moeten doen. Deze ijsmeester weet heus wel wat hij doet, hij heeft ons echt niet nodig om goed ijs te maken."