Vuelta-renners klagen over parcours in Nederland: ‘Dit kan niet’

De Vuelta in Nederland was voor de bijna een miljoen bezoekers één groot feest, maar voor de renners was het af en toe afzien. "De etappes waren heel nerveus."

Vooral de Spaanse renner Alejandro Valverde was in Spaanse media erg kritisch over het parcours. "Over het algemeen hadden we behoorlijk wat angst op de fiets", zegt hij. "Dit soort parcours kan niet. Het lijkt wel of we zeven keer door dezelfde stad zijn geweest en of de dorpen op waren. Ik ben vandaag niet gevallen, maar dat is omdat we ongelooflijk goed controleerden als ploeg. Maar het is beter als ik er niet meer over zeg, anders zeg ik misschien dingen waar ik spijt van ga krijgen", aldus Valverde over met name de derde etappe van Breda naar Breda.

Ook Bahrain-Victorious-renner Mikel Landa is opgelucht dat hij Nederland heeft overleefd. "De etappes waren heel nerveus. Er waren heel veel vluchtheuvels onderweg en we reden op veel wegen die we niet gewend zijn. Ik ben blij hoe we hier zijn weggekomen."

Zelfs de Nederlandse renner Wilco Kelderman is kritisch. "Koersen in Nederland is niet heel chill. Vooral vanwege de obstakels die er zijn. Je rijdt met hoge snelheid over de wegen en moet heel erg opletten", zegt hij in De Telegraaf.