Max Verstappen perfectioneert de herstart in de laatste rondes van de GP van Zandvoort

Afgelopen weekend pakte Max Verstappen alweer de vierde overwinning op rij tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hij is ongenaakbaar en heeft zijn tweede wereldtitel al bijna in zijn zak. In ronde 60 was er een herstart met een ijzersterke manoeuvre op de start/finishlijn.

In eerdere seizoenen liet Max nog wel eens wat steekjes vallen of maakte hij brokken omdat hij iets te agressief reed. Van deze zwakheden is nu niks meer te zien. Hij rijdt het hele seizoen al foutloos. Alleen mechanische pech kan hem nog stoppen.

Ook op het tactische vlak is hij heer en meester. Zo pakt hij de recordkampioen Lewis Hamilton in nadat de safetycar van de baan is gegaan in het slot van de Dutch GP. Pas vanaf de start/finishlijn in ronde 60 mag er weer ingehaald worden, en Verstappen kient het zo uit dat hij slechts 1,3 meter oftewel 0,016 secondes achter de Britse Mercedesrijder de lijn passeert.

De inhaalmanoeuvre is op deze manier een eitje. Hierna scheurt hij nog een paar rondjes in zijn Red Bull-bolide door, waarna hij wederom de volle 25 punten op zijn conto kan bijschrijven.

