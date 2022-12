Doldwaas voetbalfeest in Buenos Aires: spelers met helikopters weggevoerd vanwege drukte

Er kwamen maar liefst 5 miljoen mensen af op de huldiging van de wereldkampioenen van Argentinië. Daardoor kon de tocht naar de grote obelisk in Buenos Aires niet doorgaan, terwijl fans er al uren stonden te wachten.

De voetbalvedetten maakten in een open bus en met ontbloot bovenlijf een tour door de hoofdstad. Ze showden vol trots de wereldbeker en feestten en dansten in de 30 graden hitte. Maar de tocht moest voortijdig worden afgebroken, omdat er te veel mensen op de been waren. Sommige fans lieten zich zelfs vanaf een brug in de bus vallen.

Na vier uur stopte de bus en werden de spelers in een helikopter verder vervoerd. Daarin maakte ze nog een tochtje boven de stad.

Bekijk hieronder de beelden:

There are an estimated 4 MILLION people walking around the streets of Buenos Aires right now 🤯🇦🇷



(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/6ABcCzdXgd