Onherstelbare schade aan hart van Marc Overmars

Marc Overmars kreeg op 30 december vlak voor het slapengaan een hartaanval. Hij was op tijd in het ziekenhuis Zwolle. Maar hersteld is hij niet. In zijn hart zit nu nog een bloedprop, die door bloedverdunners moet worden verwijderd.

Er is onherstelbare schade aan zijn hart schrijft Het Nieuwsblad.

Door zuurstofgebrek als gevolg van het hartinfarct is een deel van Overmars’ hartspier afgestorven en kan het hart nog maar dertig in plaats van zestig of zeventig procent van zijn volume uitpompen. “Dat klopt. Ik moet het rustig aan doen en stapje voor stapje vooruit”, zegt de voormalig directeur van Ajax..