39-jarige Choukoud ziet in EK marathon nieuwe ambitie

AMSTERDAM (ANP) - Khalid Choukoud is nog lang niet van plan te stoppen. "Als ik één marathon per jaar loop, kan ik dit niveau nog lang vasthouden", zei de 39-jarige Hagenaar nadat hij in Amsterdam voor de vierde keer de Nederlandse titel op de marathon had veroverd. Zijn volgende ambitie is om hoog te eindigen op een EK en dan het liefst op het podium.

"Leeftijd is maar een getal en mijn lichaam doet het nog goed. In de voorbereiding op deze marathon verliep ook alles naar wens: geen blessures, niet ziek. De liefde voor de sport is ook nog zo groot, dat ik nog volop gemotiveerd ben."

Choukoud onderbouwde zijn woorden met de tijd van 2.08.00 die hij liep in Amsterdam. "Het is mijn tweede tijd ooit. Ik liep tot 35 kilometer onder het schema van mijn persoonlijk record van 2.07.37, maar de laatste 7 kilometer moest ik alles alleen doen en kreeg ik het zwaar. Daar heb ik het een beetje laten liggen. Maar ik ben zeer tevreden over de manier waarop ik deze marathon heb voltooid."

Choukoud loopt al twintig jaar mee in de top van de Nederlandse atletiek. "Ik ben ook niet echt verbaasd dat ik nog dit niveau heb, want ik heb in al die jaren een enorme basis gelegd. Ik blijf zeker nog marathons lopen en wil heel graag nog een keer een EK meemaken. Als ik dit niveau kan vasthouden, dan kan ik volgens mij voor het podium meedoen."